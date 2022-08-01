КИШИНЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство страны срочно инициировать переговоры с Россией о доступной цене на газ. Такое заявление он сделал в понедельник в своем Telegram-канале. "Молдовагаз" объявил о повышении закупочной цены газа

"Президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ — как это делает в эти дни руководство Венгрии, страны-члена Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более низкой цене, чем наша страна", — указал Додон.

Экс-президент резко раскритиковал бездействие властей республики, которые не предприняли мер для минимизации последствий экономического кризиса. "Власть ПДС (партии "Действие и солидарность") и президента Майи Санду все глубже засовывает руку в карманы всех граждан и экономических агентов. В августе Молдавия заплатит 1458 долларов США за тысячу кубометров. А это значит, что тариф для бытовых потребителей существенно превысит 30 леев (около 1,6 доллара) за кубометр газа", — подчеркнул Додон.

Додон полагает, что республике требуется контракт с "Газпромом", аналогичный сербскому. "Нужен контракт, как, например, у Сербии, которая сейчас платит 350 долларов за тысячу кубометров газа. А Армения, которая является членом Евразийского союза, платит еще меньше", — добавил он.

Политик отметил, что если Санду и Гаврилица "не переступят через свою гордость, то останется одна возможность для изменения ситуации – это протесты и досрочные выборы президента и парламента". "Только так можно будет положить конец бедности и стремительному исходу населения. Только так мы можем спасти национальную экономику, которую ПДС обезглавливает в пользу иностранных корпораций", — заключил политик.

Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары — на 21,45%, услуги, оказываемые населению, — на 35,27%. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. С 1 августа закупочная цена газа для Молдавии выросла с $980 до $1458 за тыс кубов.