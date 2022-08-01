Энергопотребление в России уменьшилось в июле на 0,2%
Минэнерго: энергопотребление в России снизилось до 83,1 миллиарда кВт.ч в июле
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Энергопотребление в России в июле снизилось на 0,2% по сравнению с июлем прошлого года и составило 83,1 миллиарда кВт.ч, а за 7 месяцев выросло на 1,9% к аналогичному периоду 2021 года, до 648 миллиардов кВт.ч, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"Потребление электроэнергии в России за семь месяцев 2022 года увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 648 миллиардов кВт.ч, в июле энергопотребление составило 83,1 миллиарда кВт.ч, что на 0,2% ниже показателя за июль прошлого года", — отметил он.
В конце июня Грабчак сообщал, что по итогам 2022 года Минэнерго ожидает роста электропотребления в РФ на 1,5-2%.
https://1prime.ru/energy/20220801/837665846.html
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