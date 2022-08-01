МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных крематориев, передает агентство Рейтер. Эксперт подверг сомнению план ФРГ снизить спрос на газ

Агентство приводит слова главы немецкого консорциума по вопросам кремации Свена-Йорка Соболевски, отметившего, что в случае введения в ФРГ нормирования газа крематориям стоит отдать приоритет, так как для их работы необходим газ. "Вы не можете отключить смерть", — добавил он.

По данным ассоциации похоронных бюро Германии, на которые ссылается Рейтер, ежегодно тела порядка трех четвертых умерших немцев подвергаются кремации.

Сообщается, что со временем крематории смогут заменить газ электричеством, но на подобный переход потребуется время. В ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750, что позволит сэкономить примерно 10-20% газа. Однако чтобы предпринять подобные меры, нужно получить специальное разрешение от местных властей.

Помимо этого, крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить больше газа на их разогрев. Представитель консорциума по вопросам кремации подчеркнул, что подобная мера может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на эту модель работы.