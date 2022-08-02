МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Таиланд заинтересован в покупке российского топлива и удобрений, сообщил в беседе с РИА Новости посол в России Сасиват Вонгсинсават. Россия и Камбоджа прорабатывают переход на расчеты в нацвалютах

"Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях", — сказал он.

Вонгсинсават подчеркнул, что особое внимание Таиланд уделяет низкоуглеродным технологиям, поскольку они успешно дополняют цели "Биоциклическозеленой экономической модели", выдвинутой странами АТЭС.

Со своей стороны Королевство может предложить российским импортерам не только такие традиционные товары, как фрукты, овощи, морепродукты, корма для животных, но и автозапчасти, спортивный инвентарь, медикаменты и многое другое, заявил посол.

Он также рассказал, что Бангкок работает вместе с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде и рассчитывает, что двусторонняя система быстрых платежей будет запущена в ближайшее время, несмотря на финансовые ограничения. По словам посла, такой запрос наблюдается со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.