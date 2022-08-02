ПАРИЖ, 2 авг — ПРАЙМ. Промышленные предприятия во Франции готовятся к дефициту газа из-за возможного прекращения поставок из России, передает газета Figaro. Поляки ждут доплат на покупку топлива для обогрева домов

"Показатели спроса (на газ — ред.) со стороны предприятий сократились на две цифры, это свидетельствует о том, что они готовятся к нехватке газа", — рассказала изданию гендиректор французской энергетической и газовой компании Engie Катрин МакГрегор.

Отмечается, что бизнес хорошо осознает риски энергоснабжения, однако работа некоторых отраслей связана с потреблением большого количества энергии. Поэтому предприятиям химической, металлургической отраслей, а также производителям стекла и цемента сложнее снизить потребление газа.

Это вынуждает компании бороться за статус приоритетных в вопросах снабжения топливом. При этом если газ в стране закончится, даже приоритетные компании рискуют не получить доступ к энергоресурсам, отмечает издание. Daily Shincho: газ - оружие Европы, а не России

Некоторые фирмы рассматривают переход на альтернативные источники энергии, например, уголь или дизельное топливо. "Можно использовать генераторы, работающие на жидком топливе, но это явление будет "ограничено", — подчеркивает Figaro.

Ранее министры энергетики стран-членов Европейского Союза согласовали план, предполагающий добровольное сокращение потребления газа государствами на 15% до конца марта 2023 года.