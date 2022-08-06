ИРАКЛИОН, 6 авг — ПРАЙМ. Граждане Греции выразили журналистам РИА Новости свои сомнения в эффективности и реалистичности плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Европа снижает темпы закачки газа в подземные хранилища

"Я считаю этот план амбициозным, но не думаю, что это возможно. ЕС рассчитывает иметь от 75% до 80% мощностей по хранению газа поздней осенью, что невозможно в данный момент, даже если все государства-члены достигнут сокращений на 15% в течение следующих нескольких месяцев, что крайне маловероятно. Единственным надежным поставщиком больших объемов газа для ЕС была Россия, и после того, как ЕС ввел против России санкции, этого поставщика больше нет", — рассказал Яннис, 41-летний финансовый аналитик с острова Крит.

Аналогичного мнения придерживается и 30-летняя фармацевт Ставрула, которая заявила, что индивидуальные усилия 1 не более чем капля в море, если сравнивать с энергоемкими государственными производителями.

"Я не думаю, что если я уменьшу свой кондиционер на один или два градуса, то это окажет какое-либо существенное влияние на экономию энергии. Я думаю, им нужно больше подталкивать крупные публичные государственные организации, которые потребляют много энергии в каждом государстве-члене, и в то же время им также нужно найти альтернативных надежных поставщиков энергии", — сказала она, добавив, что она все же сохраняет оптимизм в отношении мер ЕС и не беспокоится о зиме.

Владелица компании по розливу, 54-летняя Маргарита отметила, что экономия энергии еще сложнее обходится бизнесу.

"Для такого бизнеса, как у меня, с очень специфическими потребностями в энергии, почти невозможно значительно сократить энергопотребление; я не могу замедлить свое производство, чтобы сэкономить энергию. Это окажет огромное влияние на производительность моего бизнеса или даже поставит под угрозу его существованию, особенно сейчас летом, когда заказы поступают один за другим", — заявила она, добавив, что растущие расходы на энергию и высокая инфляция побудили ее сократить 5% персонала.

На вопрос, должны ли они приспособиться к новой норме стремительного роста цен, большинство опрошенных ответили, что сосредоточены на сохранении счетов за коммунальные услуги на самом низком уровне, хотя некоторым из них, как Антонису, владеющему транспортной компанией, пришлось приспосабливать бизнес-операции, чтобы остаться на плаву. Венгрия и Польша не поддержали плана снижения спроса на газ в Евросоюзе

"Я пытаюсь сократить маршруты, по которым следуют грузовики моей компании, для экономии бензина. Для такой транспортно-логистической компании, как моя, это большая проблема, и сейчас, с высокими ценами на энергоносители, она обостряется. Я также думаю инвестировать в долгосрочной перспективе и ищу грузовики с двигателями меньшего размера или электрические автомобили", — отметил Антонис, добавив, что гранты в сочетании с ограничением цен на топливо были бы эффективными мерами по оказанию помощи.

С его мнением поспорил 37-летний Алекос, который подчеркнул, что "энергетический кризис и остальные проблемы — лишь симптомы одной и той же проблемы — санкций".

Ранее ЕК предложила ввести регулирование спроса на газ в Евросоюзе с его снижением, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС. При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра — и могут быть предоставлены Балтийским государствам. Для утверждения плана необходимо, чтобы в его поддержку в рамках нынешней письменной процедуры проголосовало квалифицированное большинство стран союза.