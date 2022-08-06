МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через территорию Украины 6 августа в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Европа снижает темпы закачки газа в подземные хранилища

По его словам, подтвержденный объем для подачи через ГИС "Суджа" составляет 41,6 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.