БЕРЛИН, 6 авг — ПРАЙМ. Газовая политика кабмина Германии "сводит потребителей с ума", считает экс-глава МИД и экс-вице-канцлер страны Зигмар Габриэль. Такое мнение высказал в Twitter, комментируя ситуацию вокруг возможного сотрудничества с Катаром в вопросах поставок газа. В Германии назвали уровень заполненности газохранилищ

"Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии. Затем мы покупаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума", — заявил Габриэль, комментируя материал в онлайн-издании Focus, в котором вновь сообщается о том, что Германия до сих пор не заключила с Катаром никаких соглашений о газовых поставках.

Ранее Bild сообщил, что немецкое правительство не смогло ответить на вопрос о современном состоянии так называемой сделки с Катаром о поставках газа. Издание приводит заявление минэкономики, согласно которому "с германской стороны ответственность за определение времени и объема возможных поставок газа несут компании", поэтому "федеральное правительство не может комментировать это".

Согласно данным Рейтер, на переговорах между Германией и Катаром возникли разногласия по условиям долгосрочных контрактов о поставках сжиженного природного газа. Речь идет о требованиях Катара подписать договоры на срок не менее чем 20 лет и запретить Германии перенаправлять газ в другие страны Европы.