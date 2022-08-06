МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россия вышла на второе место по объему поставок "черного золота" в Индию в июне, первое место удерживает Ирак, сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в кабмине Индии. Эксперт рассказал, на сколько лет хватит российских запасов нефти и газа

Собеседники The Economic Times, отметили, что Россия продала нефтеперерабатывающим фирмам Индии больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия. Они полагают, что импорт вырос благодаря большим скидкам в цене на российское "черное золото", которые сделали его покупку более выгодной.

Авторы издания отметили, что Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам и нефть из России пока соответствует указанным требованиям.

Они также сообщили, что Саудовская Аравия стремится компенсировать уменьшение экспорта нефти в Индию за счет перенаправления ее поставок на европейский континент.