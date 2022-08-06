МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россия вышла на второе место по объему поставок "черного золота" в Индию в июне, первое место удерживает Ирак, сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в кабмине Индии.
Собеседники The Economic Times, отметили, что Россия продала нефтеперерабатывающим фирмам Индии больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия. Они полагают, что импорт вырос благодаря большим скидкам в цене на российское "черное золото", которые сделали его покупку более выгодной.
Авторы издания отметили, что Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам и нефть из России пока соответствует указанным требованиям.
Они также сообщили, что Саудовская Аравия стремится компенсировать уменьшение экспорта нефти в Индию за счет перенаправления ее поставок на европейский континент.
https://1prime.ru/energy/20220806/837719037.html
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