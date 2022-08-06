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Куба запросила международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. Куба запросила международную помощь у дружественных стран в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщила администрация президента острова. "Была запрошена помощь у дружественных... ПРАЙМ, 06.08.2022
нефть, энергетика, новости, куба, нефть, нефтехранилища, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг — ПРАЙМ. Куба запросила международную помощь у дружественных стран в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщила администрация президента острова.
"Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере", — сказано в сообщении.
Ранее секретарь Национального комитета союза молодых коммунистов Сусели Морфа Гонсалесильный заявила, что пожар начался на нефтехранилище в провинции Матансас после удара молнии.
По информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти.