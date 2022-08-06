БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг — ПРАЙМ. Куба запросила международную помощь у дружественных стран в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщила администрация президента острова. Число действующих в мире нефтегазовых установок выросло до 1775

"Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере", — сказано в сообщении.

Ранее секретарь Национального комитета союза молодых коммунистов Сусели Морфа Гонсалесильный заявила, что пожар начался на нефтехранилище в провинции Матансас после удара молнии.

По информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти.