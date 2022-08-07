МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством страны план по энергосбережению, назвал действия премьер-министра Педро Санчеса "импровизацией". Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи в России

По словам политика, Санчес, вместо того, чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, просто импровизирует, принимая односторонние меры. Автономные сообщества, считаей Фейхоо, должны иметь право голоса в этом вопросе, так как имееено они будут ответственны за внедрение плана.

Аналогичную позицию выразила председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. По ее словам, принятые исполнительной властью меры создали политическую проблему первого уровня.

Ранее сообщалось, что правительство Испании утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.