МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Жителям Швейцарии следует запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой. Об этом заявил глава Федеральной комиссии страны по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль изанию NZZ am Sonntag. В Молдавии начали запасаться дровами из-за энергетического кризиса

По его словам, запасаться свечами и дровами разумно, так как Швейцарию в худшем случае ожидает отключение электричества на несколько часов.

Люгинбюль также добавил, что сам лично запасся большим количеством дров чем обычно, а также карманными фонариками и батарейками для них, подчеркнув, что "Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа".

Кроме того, чиновник подчеркнул, что власти Швейцарии в данный момент рассматривают вопрос о закрытии компаний, крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время сократить свое производство.