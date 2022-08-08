МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Запад выделил на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что в несколько раз меньше выплат за поставки российских энергоресурсов, пишет журнал FP. Австрийский политик назвал "шизофренией" политику ЕС в отношении России

Издание ссылается на подсчеты Кильского института мировой экономики, согласно которым западные страны пообещали предоставить Киеву 31 миллиард долларов. Однако, несмотря на то, что в конце июня — начале июля поступления увеличились, украинский бюджет получил только треть от обещанного.

"К настоящему времени общий объем помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что все же на порядок меньше выплат России за ее углеводороды за тот же период", — говорится в статье.

Отмечается, что валютные резервы Украины на конец июня составляли 23 миллиарда долларов. "Нынешние темпы потерь означают, что вскоре Украина окажется на грани финансового коллапса, если приток помощи не будет ускорен", — отмечается в материале.