АНКАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость газа от России, пишет в понедельник турецкая газета Yeni Şafak. СМИ назвало "последнюю надежду" Европы на спасение от холода зимой

"Годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, построенного в рамках "Южного газового коридора", оценивается в 10 миллиардов кубометров. Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу. Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов кубометров до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиарда кубометров рассматривается как цель, которую можно достичь с помощью инвестиций", — пишет газета.

Издание отмечает, что "реализовать эти цели раньше, чем через 5 лет, не представляется возможным, потому что, несмотря на инвестиции в увеличение мощности, требуются дополнительные протоколы и соглашения".

"Создаваемый здесь газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя в приближающемся зимнем сезоне, ведут в Турцию", — уточняет издание.