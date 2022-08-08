Поставки газа через Украину и "Северный поток" ожидаются на прежних уровнях 8 августа
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Поставки газа из России в Европу по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — ожидаются 8 августа на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные газотранспортных операторов.
По данным сайта "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" на понедельник составляет 41,8 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Данные сайта оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что экспорт газа по "Северному потоку" в среду ожидается на уровне 31 миллиона кубометров. Прокачка газопроводу начала снижаться с середины июня, а в очередной раз это произошло 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Западные санкции мешают разрешить ситуацию на "Северном потоке", в итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.
Закачка газа в ПХГ Евросоюза при этом продолжается. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские ПХГ на конец газовых суток 6 августа (завершились 7 августа в 7.00 мск) заполнены на 71,54%, прирост за сутки составил 0,45 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас почти 72,25 миллиардов кубометров газа.
Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.
https://1prime.ru/energy/20220808/837725282.html