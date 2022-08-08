МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Поставки газа из России в Европу по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — ожидаются 8 августа на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные газотранспортных операторов. Handelsblatt: Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран

По данным сайта "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" на понедельник составляет 41,8 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Данные сайта оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что экспорт газа по "Северному потоку" в среду ожидается на уровне 31 миллиона кубометров. Прокачка газопроводу начала снижаться с середины июня, а в очередной раз это произошло 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Западные санкции мешают разрешить ситуацию на "Северном потоке", в итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.

Закачка газа в ПХГ Евросоюза при этом продолжается. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские ПХГ на конец газовых суток 6 августа (завершились 7 августа в 7.00 мск) заполнены на 71,54%, прирост за сутки составил 0,45 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас почти 72,25 миллиардов кубометров газа.

Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.