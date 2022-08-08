МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сделать первый шаг на пути к компромиссу в "энергетической борьбе" не готовы ни Россия, ни страны Евросоюза, а в будущем это противостояние будет только обостряться, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". FT: европейские энергокомпании нашли опасные примеси в британском газе

"Газпром" 3 августа заявил, что турбина немецкого производства для "Северного потока" все еще находится в Германии. Трубопровод работает за счет единственной рабочей турбины, которой также необходим ремонт. Это говорит о том, что экспорт газа из России в страны ЕС могут сократиться еще сильнее. В конце прошлого месяца "Газпром" сообщил о снижении объема прокачки сырья, после чего страны-члены ЕС приняли решение сократить на 15% потребление этого энергоресурса. Это ознаменовало переход европейской энергетической игры в напряженную стадию.

Сейчас ситуация такова, что ни одна из сторон не желает идти на компромисс, отмечает обозреватель издания.

Другой вопрос, что для ухода от зависимости производственных мощностей европейцев на альтернативные нефть и газ требуется много времени. Россия отвечает на ввод новых беспрецедентных санкций сокращением экспорта. При этом, как утверждается в статье, у каждой из сторон есть свои болевые точки. По прогнозу обозревателя, в новом витке энергетической борьбы и Россия, и Запад будут то продвигаться вперед, то отступать. Сейчас никто не готов стать первым, кто пойдет на попятную. Поэтому обострение ситуации неизбежно.

Первый аспект — потребность Европы во времени для замены российских поставок. Во-первых, ЕС необходимо время. Экономика стран региона из-за десятилетий поставок дешевого газа в ЕС выстроили инфраструктуру в соответствии с интересами бизнеса. Поэтому производителям и потребителям газа придется столкнуться с негативным воздействием высоких цен на энергоносители: это ударит по стоимости конечной продукции.

"Добровольный договор" сократить потребление газа на 15% даже в случае его успешного исполнения странами-участниками не дает возможности высвободить энергоресурсы для роста секторов экономики. Это даст только "прожиточный минимум" для бизнеса и домохозяйств не замерзнуть предстоящей зимой.

С другой стороны, прибыль от экспорта энергоресурсов идет в бюджет России и, как следует из отчета Минфина, дополнительная нефтегазовая выручка страны в июле достигла 259 миллиардов рублей. Это на 74,7 миллиарда рублей ниже ожидаемого. Хотя из-за роста цен на международном энергетическом рынке выручка все же значительно выросла по отношению к июлю прошлого 2021 года. Siemens Energy обозначила сроки ухода из России

Чтобы заменить российские нефть и газ, страны ЕС будут искать новых поставщиков и перестраивать под это свою инфраструктуру. России также необходимо перенаправить потоки экспортных товаров для обеспечения наполненности своего бюджета. Время стало ключевым фактором в противостоянии игроков, подытожило издание.

Газопровод "Северный поток" является основной артерией для поставок российского газа в страны Европы. Сложности с ремонтом и дальнейшим возвратом турбины компании Siemens и плановой остановки на осмотр газоперекачивающих агрегатов, были вызваны вводом против России беспрецедентных санкций стран Запада. Это привело к тому, что "Газпром" сократил поставки сначала до 40 процентов мощности трубы, а позднее — до 20 процентов.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>