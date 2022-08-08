БЕРЛИН, 8 авг — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц исключает возможность использования газопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Tagesschau: в Германии опасаются "волны энергетической бедности"

"Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток — 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)", — сказал он на брифинге в понедельник.

Журналисты спросили у него на мероприятии, исключает ли Шольц использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением. Хебештрайт ответил утвердительно.

"Да, он исключает это", — сказал он.

Представитель согласился при этом, что осенне-зимний период будет для Германии непростым, но правительство приняло необходимые меры. Reuters: реверс газа по "Ямал-Европе" из Германии в Польшу вырос

"Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", — заявил представитель правительства.

Он также ответил на реплику журналиста, не отмечает ли кабмин снижения поддержки санкционной политики.

"Короткий ответ: нет, мы не видим нехватки или снижения поддержки этих мер", — заявил Хебештрайт.