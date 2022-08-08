ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Европейские государства на юге региона и в Средиземноморье проводят скрытые закупки российской нефти, укрепляя спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы, сообщает в понедельник Блумберг со ссылкой на данные о движении танкеров. В Goldman Sachs видят веские основания для роста цен на нефть

По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.

Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана. Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.

Помимо европейских стран закупки увеличила также Турция — до максимальных значений за шесть недель.

По оценкам Блумберг, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ, предполагающего в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.

По подсчетам агентства, общий объем поставок российской сырой нефти европейским потребителям в настоящее время оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние 5 недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из РФ, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.