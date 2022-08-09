Эксперт предупредил о риске остановки АЭС в Европе из-за аномальной жары
Эксперт Шувалов: европейские АЭС могут приостановить работу из-за аномальной жары
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Работа атомных электростанций в Европе окажется под угрозой остановки из-за новой волны аномальной жары, сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Начиная со среды в Лондоне, Париже сумасшедшая жара — днем 30-35 (градусов тепла — ред.), на юге Франции — до 38. И африканский зной задержится здесь минимум до начала следующей недели. Это уже четвертая или пятая волна жары с начала лета. Фермеры не досчитаются еще 3-5% урожая, АЭС будут под угрозой остановки, реки продолжат мелеть и сохнуть", — сказал Шувалов.
По его словам, волна жары из Европы России не угрожает.
"Она остановится, как в прошлый раз, в Польше и отступит на Балканы", — пояснил метеоролог.
Работа атомных электростанций зависит от систем охлаждения. Эффективность таких систем резко сокращается, когда сильно нагревается атмосферный воздух. В таких условиях приходится снижать мощность станций — вплоть до полной остановки.
https://1prime.ru/energy/20220809/837738941.html
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