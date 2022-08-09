МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Работа атомных электростанций в Европе окажется под угрозой остановки из-за новой волны аномальной жары, сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Запорожская АЭС возобновила работу в штатном режиме

"Начиная со среды в Лондоне, Париже сумасшедшая жара — днем 30-35 (градусов тепла — ред.), на юге Франции — до 38. И африканский зной задержится здесь минимум до начала следующей недели. Это уже четвертая или пятая волна жары с начала лета. Фермеры не досчитаются еще 3-5% урожая, АЭС будут под угрозой остановки, реки продолжат мелеть и сохнуть", — сказал Шувалов.

По его словам, волна жары из Европы России не угрожает.

"Она остановится, как в прошлый раз, в Польше и отступит на Балканы", — пояснил метеоролог.

Работа атомных электростанций зависит от систем охлаждения. Эффективность таких систем резко сокращается, когда сильно нагревается атмосферный воздух. В таких условиях приходится снижать мощность станций — вплоть до полной остановки.