2022-08-09T18:04:00+03:00
2022-08-09T18:07:49+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220809/837740920.html
Венгрия ходатайствует о скорейшем восстановлении поставок по "Дружбе"
Энергетика
Новости
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ВЕНГЕРСКАЯ СТОРОНА ХОДАТАЙСТВУЕТ О КАК МОЖНО СКОРЕЙШЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ ПО "ДРУЖБЕ", ЗАЯВИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ ЗАЯВИЛИ РИА... ПРАЙМ, 09.08.2022
энергетика, новости, венгрия, россия, нефтепровод "дружба"
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ ЗАЯВИЛИ РИА НОВОСТИ, ЧТО ОСТАНОВКА ТРАНЗИТА НЕФТИ ПО "ДРУЖБЕ" ВЫЗВАНА ПРОБЛЕМОЙ "ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА"
Новость дополняется