ВЕНГЕРСКАЯ СТОРОНА ХОДАТАЙСТВУЕТ О КАК МОЖНО СКОРЕЙШЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ ПО "ДРУЖБЕ", ЗАЯВИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ ЗАЯВИЛИ РИА НОВОСТИ, ЧТО ОСТАНОВКА ТРАНЗИТА НЕФТИ ПО "ДРУЖБЕ" ВЫЗВАНА ПРОБЛЕМОЙ "ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА"

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