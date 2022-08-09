МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему "организованное отключение" электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с планами правительства источники. Электроэнергия в Литве и Латвии подорожала в июне

Согласно прогнозу правительственных аналитиков, подобная ситуация "наихудшего сценария" может возникнуть при сочетании холодной погоды с дефицитом газа. В этих условиях Британия, как ожидается, даже в случае запуска аварийных угольных ТЭЦ, столкнется с нехваткой электрических мощностей, составляющей примерно шестую часть от пикового спроса.

В правительстве говорят о четырех днях в январе как наиболее вероятном временном отрезке, когда Великобритании, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам по экономии газа и электроэнергии, сообщили источники.

Ранее глава МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. Она заявила, что для преодоления кризиса будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.