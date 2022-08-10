МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Жители Британии задолжали рекордную сумму по счетам за электричество, передает Sky News, ссылаясь на исследование компании Uswitch. СМИ: в Британии готовятся к зимнему сценарию с отключением света в домах

Согласно данным, задолженность достигла исторического максимума в 1,3 миллиарда фунтов, это в три раза больше, чем в 2021 году.

Как уточняется в материалах, такая сумма сложилась из долгов примерно шести миллионов домохозяйств. Средний размер задолженности каждого из них перед поставщиками электроэнергии вырос до 206 фунтов с 188 фунтов в апреле.

"Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой", — передает телеканал слова топ-менеджера Uswitch Джастина Мильтиените.

Энергетический регулятор Великобритании Ofgem с апреля поднял максимальный допустимый размер годового счета на электроэнергию для потребителей с 1400 до 2000 фунтов. Решение связано с резким подорожанием энергоносителей. Ожидается, что очередное повышение произойдет в октябре текущего года. Как прогнозирует консалтинговая фирма Cornwall Insight, осенью средний счет за энергию в Британии вырастет до 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года — до рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.