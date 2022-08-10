КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Молдавию на фоне роста инфляции ждет цепное повышение цен на энергоресурсы, заявил экс-президент республики Игорь Додон. В Молдавии начали запасаться дровами из-за энергетического кризиса

"Инфляция в Молдавии месяц за месяцем бьет рекорд за рекордом, и вот в июле она уже достигла 33,6%. В ближайшие месяцы нас ждут еще большие подорожания", — написал он в своем телеграм-канале.

Додон подчеркнул, что молдавский регулятор – Национальное агентство по регулированию в энергетике – установило стоимость газа для потребителей намного ниже закупочной цены, поэтому ему "рано или поздно" придется повышать тарифы. "Затем повысятся тарифы на теплоноситель, который также производится из природного газа. Сюда добавляется цена на электроэнергию", — пояснил политик.

Он уточнил, что за подорожанием газа последует рост цен на дерево и уголь, что, в свою очередь, вызовет очередной скачок инфляции.

Додон считает, что рост цен стал результатом неумения правительства вести переговоры в интересах граждан.

"В этом году население заплатит целое состояние за "счастье" иметь самое некомпетентное правительство за всю историю страны", — подчеркнул он.

По данным Национального бюро статистики Молдавии, средние потребительские цены в стране за последний год выросли на 33,55%. Власти Молдавии заявили, что не пойдут на уступки России ради дешевого газа

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза".

Стоимость газа и в последствии теплоэнергии в Молдавии постоянно растет, из-за чего власти республики уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения. Вместе с тем в стране дорожают и другие товары, в том числе продукты и услуги. На этом фоне оппозиция и главы регионов призывают власти страны инициировать переговоры с Москвой о пересмотре цены на газ.