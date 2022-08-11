МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Отказ от "Северного потока — 2" приведет к мрачным последствиям для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителей нескольких политических партий из ФРГ. The Telegraph: десятки тысяч британцев отказались платить за электроэнергию

В материале подчеркивается, что фактически немецкие политики сошлись во мнении, что запуск российского газопровода стал насущной необходимостью, и причиной тому резкое повышение цен на топливо, которое, в свою очередь, спровоцировало массу проблем для производства.

Заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт заявил, что промедление в этом вопросе чревато для Германии народными волнениями. Он добавил, что что видит "чистый ужас" на лицах жителей Ораниенбурга, в сельских районах востока страны.

"Вот где у нас находится самое горючее "вещество". Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы", — предупредил он.

Глава партии "Альтернатива для Германии" Тимо Шрупалла, в свою очередь, при этом требовал отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Другая представительница движения Кристина Баум разместила открытую петицию "Запустите, наконец, "Северный поток — 2".

Она заявила, что до начала российской спецоперации на Украине запуск уже заполненного топливом и стоящего под давлением газопровода откладывали из-за прямого давления на Берлин из Вашингтона.

"На самом деле, мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дешево и с такими надежными поставами", — отметила политик.

Представители самых разных политических и экономических течений в Германии имеют общие взгляды на ситуацию с "Северным потоком — 2", резюмировало Süddeutsche Zeitung.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность введения в строй нового российского трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, о чем заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.