МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Критически важная структура Запорожской АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушилась. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угрозы безопасности на Запорожской АЭС

"Только естественно умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений российской армии по прикрытию объекта атомной энергетики, критически важная структура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена", — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что атомная станция с точки зрения ядерной безопасности остается под контролем.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.