Запорожские власти оценили ущерб критической инфраструктуры АЭС
Член администрации Запорожья Рогов заявил, что критическая инфраструктура АЭС не пострадала
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Критически важная структура Запорожской АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушилась. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Только естественно умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений российской армии по прикрытию объекта атомной энергетики, критически важная структура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена", — подчеркнул Рогов.
Он отметил, что атомная станция с точки зрения ядерной безопасности остается под контролем.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://1prime.ru/energy/20220812/837772643.html
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