МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Несмотря на то, что граждане Швеции "терпят убытки", страна остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар в интервью агентству Bloomberg. Семь стран Евросоюза заполнили газом ПХГ более, чем на 80%

"Хотя мы теперь крупнейший экспортер в Европе — у нас электричества в избытке — мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности", — отметил он.

По словам министра, шведы "терпят убытки". Он считает, что для домохозяйств самый быстрый способ справиться с ситуацией — приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.

На данный момент министр исключил введения нормирования потребления энергии. Однако, по его данным, в ходе моделирования ситуации власти установили, что в 6% случаев страна столкнется с недостатком энергии.