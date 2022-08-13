Власти Швеции признались, что жители страны терпят убытки
Власти Швеции признались, что жители страны терпят убытки на фоне экспорта электроэнергии в Европу
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Несмотря на то, что граждане Швеции "терпят убытки", страна остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар в интервью агентству Bloomberg.
"Хотя мы теперь крупнейший экспортер в Европе — у нас электричества в избытке — мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности", — отметил он.
По словам министра, шведы "терпят убытки". Он считает, что для домохозяйств самый быстрый способ справиться с ситуацией — приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.
На данный момент министр исключил введения нормирования потребления энергии. Однако, по его данным, в ходе моделирования ситуации власти установили, что в 6% случаев страна столкнется с недостатком энергии.
https://1prime.ru/energy/20220813/837781806.html
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