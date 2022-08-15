МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В Польше стараются предупредить панику в случае общенационального отключения электричества и настоятельно рекомендуют населению заняться подготовкой "блэкаут-чемоданчиков", которые дадут возможность пережить несколько дней без его подачи, пишет Wirtualna Polska. Мэр немецкого города раскритиковал антикризисные планы Берлина

Издание отметило, что, по мнению энергетиков, общенациональный блэкаут (прекращение подачи электричества. — Прим. ред.) вряд ли произойдет в Польше. Ведь блэкаут — это глобальный сбой энергетической системы, и для того, чтобы это случилось, потребовалось бы сочетание нескольких факторов, значительно ограничивающих доступность электроэнергии, к примеру, аварии электростанций. Тем не менее, по мнению журналиста сайта energetyka24.com Якуба Веха, этой зимой некоторые потребители столкнутся с перебоями в электроэнергии.

"Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва", — объяснил Вех.

Эксперт добавил, что в прошлом году стабильность системы удалось поддержать лишь при поддержке стран ближнего зарубежья. Вех уверен, что данный факт указывает на вопиющий дефицит установленных в Польше мощностей, и если в этом вопросе не будут приняты соответствующие меры, энергетическая безопасность страны будет под большим вопросом.

Журналист порекомендовал полякам сформировать так называемый "блэкаут-чемоданчик". По его словам, там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички. Хранение такого набора в легкодоступном месте поможет пережить несколько часов или даже дней в случае длительного отключения электроэнергии.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Помимо этого, Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

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