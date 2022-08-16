МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В Великобритании снова откроют для закачки огромное хранилище природного газа Rough, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. СМИ: Британия теряет урожай на миллионы фунтов из-за нехватки рабочих

"Компания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября после получения разрешения от управления охраны труда и техники безопасности", — пишет газета.

При этом остающимися препятствиями для возобновления работы Rough газета называет необходимость заключения соглашение между Centrica и правительством о государственной поддержке и окончательное согласие Управления Северного моря (NSTA).

При этом газета добавляет, что по словам источников, правительственные чиновники и Centrica намерены успеть завершить переговоры, чтоб компания начала заполнение Rough чуть более чем через две недели.

О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в подземных хранилищах (ПХГ) газа Британии, Centrica сообщила в 2017 году.

Компания Centrica, основанная в 1997 году, занимается хранением и поставками газа, снабжением потребителей электроэнергией, оказывает сервисные услуги в этой сфере. В настоящее время в компании заняты 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч базируются в Великобритании.