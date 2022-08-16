МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россия готова активно сотрудничать с Секретариатом и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси при подготовке миссии на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. МАГАТЭ начало работу по отправке миссии на Запорожскую АЭС

По его словам, генсек ООН ранее заявлял о полной независимости МАГАТЭ в принятии решений, касающихся выполнения мандата, включая визит на Запорожскую АЭС.

"Это важное разъяснение, которое прозвучало впервые, фактически означает, что все полномочия организации визита относятся исключительно к компетенции МАГАТЭ", — отметил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что Россия выражает готовность активно

сотрудничать с Секретариатом агентства и с генеральным директором в подготовке этой миссии.

Ульянов также сообщил, что Москва считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.

Постпред указал, что сущестуют "другие действительно безопасные маршруты, по которым международная миссия может добраться до ЗАЭС и выполнить там свои задачи".