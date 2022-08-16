МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад. Литва узаконила запрет на импорт российского газа

"Цена Висагинской атомной электростанции проектировалась на уровне 69 евро за мегаватт-час. Сегодня цены на рынке в шесть-семь раз выше. Плюс есть Островецкая АЭС (Белорусская АЭС, против строительства которой выступала Литва — ред.). Если бы была Висагинская — не было бы Островецкой. С точки зрения безопасности, я думаю, это решение (заморозить проект — ред.) было сомнительным. Думаю, что немало ошибочного было в то время в политическом пространстве", — приводит слова Крейвиса.

Единственная в Литве Игналинская АЭС была закрыта по требованию Евросоюза в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения Литвы, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики. Завершить работы по закрытию ИАЭС планируется в 2038 году, общая стоимость работ составляет 3,316 миллиарда евро.

Взамен закрывающейся Игналинской АЭС планировалось построить АЭС в соседнем с Игналиной городе Висагинасе, однако проект был приостановлен еще на этапе проектирования и поиска инвесторов.

В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.