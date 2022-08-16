БАКУ, 16 авг — ПРАЙМ. В январе-июле 2022 года доходы Азербайджана от экспорта газа выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из отчета Государственного таможенного комитета страны. Азербайджан подписал с Евросоюзом документ об энергетической безопасности

"Азербайджан за шесть месяцев текущего года экспортировал 12 704 180,01 тысяч кубометров природного газа на сумму 8 219 974,17 тысяч долларов США. По сравнению с соответствующим показателем 2021 года доходы от экспорта газа увеличились в 4,08 раз", — говорится в сообщении.