МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Нефть умеренно дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 6-12 августа увеличились на 100 000 баррелей. Пять аналитиков предполагают сокращение запасов, а шестеро ожидают роста. Оценки варьируются от —4 млн баррелей до +3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу в среду.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3,1 млн баррелей до +2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 1,3 млн баррелей. Оценки варьируются от —1,5 млн баррелей до +3,6 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, упала на 0,1 процентного пункта, до 94,2%. Прогнозы варьируются от —0,9 процентного пункта до +1,1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.