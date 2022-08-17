МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Достижение технологической независимости в производстве оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) в России хотя и амбициозная, но при поддержке государства выполнимая задача, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В Минэнерго назвали сроки создания крупнотоннажного СПГ-оборудования

Правительство РФ выделит миллиард рублей на компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для запуска проектов по созданию оборудования для сжиженного природного газа (СПГ), сообщил ранее в понедельник на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По данным Минэнерго, еще 30 миллиардов рублей будет привлечено из частных инвестиций. Опытные образцы оборудования для средне- и крупнотоннажного СПГ будут созданы до 2030 года.

"Предоставленное правительством финансирование на научно-исследовательские работы в рамках федерального проекта "Прорыв на рынки СПГ" должно стать первым шагом России на пути к технологической независимости по экспорту природного газа. Безусловно, это амбициозная задача, но вполне выполнимая при правильной поддержке со стороны государства – оно должно консолидировать усилия всех участников рынка, на первом, самом важном этапе, помочь с научными разработками", — сказал Юшков.

Собеседник агентства отметил, что сейчас на повестке стоит создание своих технологий крупнотоннажного СПГ. О необходимости господдержки для локализации производства СПГ-оборудования в России в июне говорил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. По его оценке, на НИОКР в отрасли крупнотоннажного СПГ нужно 24 миллиарда рублей.