МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе завершили торги среды чуть выше расчетной цены вторника, закрепились несколько ниже 2385 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Генсек ОПЕК заявил, что организация не в ответе за рост цен на нефть и газ

Накануне цены перешагивали 2600 долларов впервые с начала марта, однако к закрытию торгов опустились до отметки 2345 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к умеренному росту. По итогам торгового дня ценовой минимум составил 2313,5 доллара за тысячу кубометров (-2,7%), максимум — 2494,7 доллара (+4,9%), а цена закрытия — 2384,7 доллара (+0,3%). Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2378 долларов.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.