МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. США, Великобритания и их приспешники понесут всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте. В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на АЭС

По его словам, украинская сторона продолжает атаки критически важных объектов инфраструктуры Запорожской области с подачи Вашингтона.

"Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", — отметил Патрушев.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных с целью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.