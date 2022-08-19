МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Действия стран коллективного Запада показывают, что, вопреки их заявилениям, им плевать на ядерную безопасность Запорожской АЭС, рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Дипломат отметил, что представители западных властей отказываются осудить атаки на критическую инфраструктуру Запорожья, вероятно, не обсуждают ситуацию с украинской стороной.

"То есть, демонстрируют что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать", — заявил Ульянов в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга в формате видеомоста Москва — Вена о работе российской дипломатии в находящихся в Вене международных организациях: МАГАТЭ, ПК ОДВЗЯИ, Управлении ООН по наркотикам и преступности, Управлении ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО, ОПЕК.

Постпред добавил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник прибудет в австрийскую столицу. Тогда работа по организации визита агентства на Запорожскую АЭС, по словам российского дипломата, возобновится.

Ушаков указал, что в данный момент говорить о деталях пока рано.

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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных с целью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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