МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. МАГАТЭ должно выбрать оптимальный маршрут до Запорожской АЭС с учетом мнения России и Киева, заявил генсек ООН Атониу Гутерреш. Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

"МАГАТЭ является самостоятельным агентством с очень четкими полномочиями и правлением. Так что решать МАГАТЭ, как и когда посещать ЗАЭС, и как проводить инспекцию, как обеспечивать присутствие (на АЭС — ред.)", — подчеркнул он.

По словам Гутерреша, секретариат ООН на Украине может при необходимости обеспечить безопасный проезд из Киева на ЗАЭС. Однако этот вопрос должен решаться с согласия МАГАТЭ и сторон.