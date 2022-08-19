Гутерреш призвал МАГАТЭ учесть мнение России и Украины о маршруте на ЗАЭС
Генсек ООН Гутерреш заявил, что МАГАТЭ следует учесть мнение России и Украины о маршруте на ЗАЭС
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. МАГАТЭ должно выбрать оптимальный маршрут до Запорожской АЭС с учетом мнения России и Киева, заявил генсек ООН Атониу Гутерреш.
"МАГАТЭ является самостоятельным агентством с очень четкими полномочиями и правлением. Так что решать МАГАТЭ, как и когда посещать ЗАЭС, и как проводить инспекцию, как обеспечивать присутствие (на АЭС — ред.)", — подчеркнул он.
По словам Гутерреша, секретариат ООН на Украине может при необходимости обеспечить безопасный проезд из Киева на ЗАЭС. Однако этот вопрос должен решаться с согласия МАГАТЭ и сторон.
https://1prime.ru/energy/20220819/837839166.html
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