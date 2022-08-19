МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Макрон позвонил Путину

Отмечается, что телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся в пятницу.

Как сообщается в коммюнике, Макрон выразил свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, "высказался за скорейшую отправку туда миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН".

Подчеркивается, что Путин подчеркнул свое согласие на развертывание этой миссии.

Добавляется, что российский и французский лидеры снова обсудят ситуацию вокруг ЗАЭС после контакта между техническими группами МАГАТЭ.