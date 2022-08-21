БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной сдержанности близ Запорожской АЭС и к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ, заявил кабмин Германии. В Германии оценили, кому санкции вредят больше

Отмечается, что в воскресенье канцлер ФРГ обменялся мнениями о международной ситуации с лидерами США, Франции и Великобритании.

"Они также обсудили ситуацию на украинской атомной электростанции в Запорожье и призвали к военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ", — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что лидеры государств договорились, что поддержка Украины будет продолжена.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерному соглашению с Ираном.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.