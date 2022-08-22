МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Особенности логического мышления политиков западных стран, которые вводили санкции против России, не позволили им просчитать все последствия, в том числе и ответные меры Москвы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков назвал грядущую голодную зиму сознательным выбором властей Британии

Он привел в пример комментарий одного из читателей немецкого журнала Der Spiegel, который иронично написал: "Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество всегда идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы".

"Он прав. Авторы санкций принимали решения, исходя именно из такой немудреной логики. Что много говорит об уровне нынешних руководителей ряда европейских стран", — подчеркнул Пушков.