МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Глава "Энергоатома" оценил срок приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.

Украинская сторона продолжает регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности", — указал дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что российская сторона попросила генсека Антониу Гутерреша выступить на заседании.

Подчеркивается, что заседание назначено на 22.00 по московскому времени 23 августа.