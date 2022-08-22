Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по Запорожской АЭС
Дипломат Полянский: Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по Запорожской АЭС 23 августа
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинская сторона продолжает регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности", — указал дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что российская сторона попросила генсека Антониу Гутерреша выступить на заседании.
Подчеркивается, что заседание назначено на 22.00 по московскому времени 23 августа.
https://1prime.ru/energy/20220822/837853121.html
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