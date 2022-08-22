МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы 25 августа в связи с обстановкой на Запорожской АЭС, заявили в пресс-службе палаты. Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по Запорожской АЭС

Ранее руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявлял о необходимости внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позже Володин сообщил, что окончательное решение по предложению главы фракций примут в понедельник.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД. Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15.00", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что основным вопросом повестки станет заявление в связи "с угрозой, возникающей в результате обстрелов Запорожской АЭС".

Пресс-служба палаты уточнила, что планируется выступление с докладами лидера ЛДПР и главы комитета палаты по международным делам Леонида Слуцкого, руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, главы комитета по энергетике Павла Завального и председателя комитета по СНГ Леонида Калашникова. Кроме того, в рамках Совета направят в рассылку и в профильные комитеты законопроекты, поступившие в Госдуму.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.