МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании "Газпром нефть" о переводе её совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую, следует из данных в картотеке арбитражных дел. Цены на нефть в Азии падают на фоне роста поставок из США и Бразилии

"Удовлетворить заявление (жалобу)", — говорится в материалах.

Суть заявления заключалась в том, что дочернее предприятие "Газпром нефти" "ГПН — Салымские проекты" просила перевести совместное с Shell предприятие из нидерландской юрисдикции в российскую.

Вместе с тем "Газпром нефть" просила до конца 2023 года приостановить в новом ООО такие права своего партнёра, как право голоса на собрании участников, право требования выкупа доли ООО и распоряжения в нем долями. При этом доли в переведённом в Россию предприятии "Салым Девелопмент" у партнёров должны остаться прежними: 50% у Shell Salym Development B.V., 50% — у "ГПН — Салымских проектов".