МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу, заявил РИА Новости, что технически Украина может забрать газ, который идет транзитом в Европу, но ЕС недополучит газ, при этом деньги Россия от Европы получит в любом случае. В Совфеде прокомментировали заявление на Украине о воровстве газа из России

"Транзитный газ, идущий по долгосрочным контрактам в Европу, забрать технически можно. Но, значит, его недополучит Европа. А если просто брать за него деньги, то, значит, Европа оплатит его дважды. Нам, по правде говоря, эти разборки не интересны. Мы свою цену от европейцев получим", — сказал Морозов.

Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС.

По мнению Морозова, Европе тогда придется платить не только экономическими потерями, но и за то, что у них украдут.

"А вот европейцы пусть тогда разбираются с Киевом, которому уже сегодня платят своими экономическими потерями… А потом будут, по схеме Разумкова, платить ещё и за то, что у них украли", — резюмировал он.