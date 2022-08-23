Лавров и глава МИД Франции обсудили отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава МИД Франции Колонна обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Колонна обсудила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщается в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что телефонный разговор главы МИД России и Франции состоялся во вторник утром.
"Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС… Министр (Катрин Колонна — ред.) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", — сказано в коммюнике.
Подчеркивается, что Колонна приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по вопросу организации миссии, а также обязательство Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность сотрудников МАГАТЭ.
https://1prime.ru/energy/20220823/837862012.html
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