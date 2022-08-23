МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ФРАНЦИИ ВОЗМОЖНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС МИССИЕЙ МАГАТЭ — МИД РФ

ЛАВРОВ В РАЗГОВОРЕ С ГЛАВОЙ МИД ФРАНЦИИ ОТМЕТИЛ, ЧТО КИЕВ, ОБСТРЕЛИВАЯ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС, ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ ВСЮ ЕВРОПУ — МИД РФ

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