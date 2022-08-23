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2022
https://1prime.ru/energy/20220823/837864852.html
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Энергетика
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ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ФРАНЦИИ ВОЗМОЖНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС МИССИЕЙ МАГАТЭ — МИД РФ ЛАВРОВ В РАЗГОВОРЕ С ГЛАВОЙ МИД ФРАНЦИИ ОТМЕТИЛ, ЧТО КИЕВ, ОБСТРЕЛИВАЯ ЗАПОРОЖСКУЮ... ПРАЙМ, 23.08.2022
энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ФРАНЦИИ ВОЗМОЖНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС МИССИЕЙ МАГАТЭ — МИД РФ
ЛАВРОВ В РАЗГОВОРЕ С ГЛАВОЙ МИД ФРАНЦИИ ОТМЕТИЛ, ЧТО КИЕВ, ОБСТРЕЛИВАЯ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС, ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ ВСЮ ЕВРОПУ — МИД РФ
Новость дополняется