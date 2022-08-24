МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Искажение сути телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с его французской коллегой Катрин Колонной по Запорожской АЭС является частью общей западной информационной кампании, которая уже приобрела свою традицию, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МАГАТЭ намерены провести миссию на Запорожскую АЭС через несколько дней

"Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Франции. Инициатива была французская. Стороны опубликовали пресс-релизы, сообщения о состоявшемся разговоре, после этого мы вынуждены были во второй раз опубликовать сообщение о состоявшемся телефонном разговоре, потому что французская сторона исказила его суть. Подавалось дело так, что будто бы французская сторона чуть ли не надавила, вынудила Россию на что-то согласиться, к чему-то прийти… На самом деле это продолжение некой традиции, которую мы уже видели не однократно", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также напомнила, что Москва много месяцев призывает международные сообщества осуществить поездку на Запорожскую АЭС и к этому Россия была готова сама, без помощи своих западных коллег.

МИД России не первый раз заявляет об искажении позиции Лаврова в интерпретации западных коллег, в частности, в 2021 году речь шла об украинском урегулировании и проведении возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, Германия). В связи с утечками в СМИ и спекуляциями в Париже и Берлине российское министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил публикацию переписки тем, что "коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции <…>, ведут двойную игру".