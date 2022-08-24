ВЕНА, 24 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС. Глава "Росатома" провел встречу с гендиректором МАГАТЭ в Стамбуле

"Важные технические консультации сегодня в Стамбуле по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на украинскую Запорожскую АЭС", — написал Гросси в Twitter, сопроводив фотографией, на которой также запечатлены глава "Росатома" Алексей Лихачёв и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Накануне Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна состояться в течение следующих нескольких дней, он намерен возглавить ее лично.

В среду в Стамбуле состоялась встреча главы "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также возможный визит делегации Агентства на ЗАЭС.

Во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.