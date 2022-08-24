СМИ: власти Европы потратили 278 миллиардов долларов на смягчение последствий роста цен на энергию
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительства европейских стран выделили в совокупности уже 278 миллиардов долларов на смягчение последствий текущего роста цен на энергию, передаёт агентство Блумберг.
"Правительства европейских стран выделили около 280 миллиардов евро (278 миллиардов долларов) на смягчение последствий энергетического кризиса для домовладений и бизнеса", — отмечает агентство, ссылаясь на расчёты брюссельского аналитического центра Bruegel.
Больше всего средств выделила Германия — 60,2 миллиарда евро (1,7% ВВП). Чуть меньше — Италия, Франция и Великобритания, 49,5 миллиарда и почти по 44,5 миллиарда евро (2,8%, 1,8% и 1,6% ВВП) соответственно. Финансирование, как уточняет агентство, охватывает всё — от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. При этом часть денег ещё не была потрачена.
Оптовые цены на энергоносители выросли более чем в десять раз по сравнению со средними за пять лет для этого сезона, поясняет Блумберг. Рост цен на энергоносители сказывается на экономическом производстве на всём континенте, в частности, под давлением находится тяжёлая промышленность. А потребители сталкиваются с кризисом стоимости жизни: например, счета для домохозяйств в Великобритании вырастут в три раза, также уточняет агентство.
"Цены останутся высокими в течение всей зимы, и правительствам следует работать с предположением о худшем сценарии — что это не исчезнет и потом", — приводит агентство слова аналитика Bruegel Джованни Сгараватти. Он добавил, что правительствам следует сосредоточиться на снижении спроса на энергию, где это возможно.
https://1prime.ru/energy/20220824/837878338.html