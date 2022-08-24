МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительства европейских стран выделили в совокупности уже 278 миллиардов долларов на смягчение последствий текущего роста цен на энергию, передаёт агентство Блумберг. В Литве производитель удобрений Achemа прекратит работу из-за цен на газ

"Правительства европейских стран выделили около 280 миллиардов евро (278 миллиардов долларов) на смягчение последствий энергетического кризиса для домовладений и бизнеса", — отмечает агентство, ссылаясь на расчёты брюссельского аналитического центра Bruegel.

Больше всего средств выделила Германия — 60,2 миллиарда евро (1,7% ВВП). Чуть меньше — Италия, Франция и Великобритания, 49,5 миллиарда и почти по 44,5 миллиарда евро (2,8%, 1,8% и 1,6% ВВП) соответственно. Финансирование, как уточняет агентство, охватывает всё — от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. При этом часть денег ещё не была потрачена.

Оптовые цены на энергоносители выросли более чем в десять раз по сравнению со средними за пять лет для этого сезона, поясняет Блумберг. Рост цен на энергоносители сказывается на экономическом производстве на всём континенте, в частности, под давлением находится тяжёлая промышленность. А потребители сталкиваются с кризисом стоимости жизни: например, счета для домохозяйств в Великобритании вырастут в три раза, также уточняет агентство.

"Цены останутся высокими в течение всей зимы, и правительствам следует работать с предположением о худшем сценарии — что это не исчезнет и потом", — приводит агентство слова аналитика Bruegel Джованни Сгараватти. Он добавил, что правительствам следует сосредоточиться на снижении спроса на энергию, где это возможно.