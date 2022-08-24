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В ООН призвали доставить экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно быстрее. По его словам, такая миссия крайне необходима в текущей... ПРАЙМ, 24.08.2022
энергетика, новости, заэс, антониу гутерреш, оон, запорожская аэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно быстрее.
По его словам, такая миссия крайне необходима в текущей ситуации.
"Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", — заявил Гутерреш на заседании СБ ООН.
Генсек серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.
"Любые действия, которые могут поставить под угрозу… безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", — заключил он.
Как указал Гутерреш, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".