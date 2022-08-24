ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно быстрее. МАГАТЭ провела в Стамбуле консультации по предстоящей миссии на ЗАЭС

По его словам, такая миссия крайне необходима в текущей ситуации.

"Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее", — заявил Гутерреш на заседании СБ ООН.

Генсек серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС.

"Любые действия, которые могут поставить под угрозу… безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", — заключил он.

Как указал Гутерреш, безопасность станции должна быть обеспечена и должен быть "восстановлен гражданский статус станции".